Trnavská autobusová stanica a parkovisko sa majú vzájomne premiestniť

Trnava 17. júna (TASR) – Vzájomne premiestniť autobusovú stanicu a parkovisko pred susediacou železničnou stanicou zamýšľa mesto Trnava. Cieľom je zvýšiť komfort cestujúcich a počet parkovacích miest, ktorých je dlhodobo v lokalite nedostatok. Aktuálne plánuje vyčleniť 6000 eur na štúdiu k projektu, vyplýva z návrhu aktualizácie rozpočtu na rok 2020 pre júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva.



Autobusová a železničná stanica sú v Trnave od seba vzdialené len niekoľko desiatok metrov. Pri prestupovaní z jednej dopravy do druhej si to však vyžaduje dlhší presun, čo cestujúcim spôsobuje neraz problémy a časové straty. Podľa Petra Purdeša, vedúceho úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie na mestskom úrade, by zamýšľaná štúdia preukázala, či by zámena bola životaschopný projekt.



Po presune parkovania na miesto súčasnej autobusovej stanice by sa počet parkovacích miest podľa Purdešovho vyjadrenia podstatne zvýšil.



„Uvažujeme aj nad tým, že pre cestujúcich by sme na presťahovanej autobusovej stanici otvorili nový príchod priamo z lávky vedúcej teraz na železničnú stanicu. A tiež otvorili jeden ďalší výjazd pre autobusy smerom k Dohnányho ulici, aby sa vyhli frekventovanej križovatke,“ uviedol Purdeš.



Vzájomná výmena funkcií by sa uskutočnila v niekoľkých fázach. Na začiatku by išlo podľa Purdeša o „premaľovanie“ parkoviska na zastávky a následne o vybudovanie autobusovej stanice s potrebným vybavením. Cestujúci by mohli zároveň intenzívnejšie využívať zázemie so službami na železničnej stanici.