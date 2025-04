Trnava avizuje architektonickú súťaž v súvislosti s bytmi na Okružnej

Trnava 16. apríla (TASR) - Mesto Trnava avizuje ešte počas tohto roka spustenie architektonickej súťaže súvisiacej s projektom nových nájomných bytov na Okružnej ulici. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol primátor Trnavy Peter Bročka. Predmetné nehnuteľnosti zahŕňajúce i dve výškové budovy sú aktuálne vo vlastníctve spoločnosti Vuje. Mesto ich kúpi za šesť miliónov eur.



„Myslím si, že ešte tento rok sa spustí architektonická súťaž na vybratie najkvalitnejšieho projektu na postupnú zmenu (nehnuteľností, pozn. TASR) na bytové domy,“ povedal Bročka. Spodná časť stavby podľa neho vytvára priestor napríklad pre základné služby občianskej vybavenosti, škôlku alebo centrá pre prácu s mládežou či seniormi.



Kúpu nehnuteľností schválili trnavskí mestskí poslanci na utorkovom (15. 4.) zasadnutí zastupiteľstva. Aktuálny majiteľ ich plánuje prevádzkovať ešte približne tri roky. V súčasnosti plnia administratívnu funkciu. Uzatvorená bude zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Vedúci právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igor Kršiak na zastupiteľstve ozrejmil, že celková úžitková plocha približne 10.000 štvorcových metrov ponúka možnosť zriadiť 192 bytových jednotiek jedno- až trojizbových bytov.



„Kupujeme dva vežiaky s takmer 10.000 štvorcovými metrami existujúcich a plne funkčných plôch. Je to veľmi silný signál smerom k štátu, že mesto Trnava to myslí s rozširovaním bytového fondu vážne,“ zdôraznil Bročka. Náklady na prestavbu administratívnych priestorov na nájomné byty je podľa neho ešte náročné vyčísliť.



„Na to sú práve minimálne tie tri roky, aby sme cez architektonickú súťaž a následne seriózne diskusie s projektantmi dospeli do takého bodu finančnej náročnosti, ktorá bude na konci dňa pre nás schodná,“ doplnil. V časovom horizonte po roku 2027 bude podľa jeho slov pravdepodobne možné uvažovať aj o európskych zdrojoch určených na tento účel.



Budovanie nájomných bytov považuje Bročka za beh na dlhú trať. Predpokladá, že počas tohto roka bude mať stavebné povolenie projekt výstavby bytového domu na Tamaškovičovej ulici. „Všetky projekty sú stavané tak, že sa vytvára zdravý mix sociálno-ekonomických a profesijných skupín, ktoré by mohli v bytoch bývať,“ dodal. Hovoril aj o snahe pripraviť koncepčný balíček, ako si mestá predstavujú úpravu Štátneho fondu rozvoja bývania a podmienok systému štátnych nájomných bytov.