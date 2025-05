Trnava avizuje rekonštrukciu viacerých ulíc, pribudne i nový cyklopruh

Trnava 15. mája (TASR) - Od pondelka 19. mája sa začne komplexná rekonštrukcia Stromovej, Bratislavskej, Ružovej a Orgovánovej ulice v Trnave. Stavebné práce sa budú realizovať postupne v etapách, začína sa od Stromovej ulice. Výsledkom má byť zlepšenie dopravnej infraštruktúry a komfortu pre všetkých účastníkov cestnej premávky - vodičov, cyklistov aj chodcov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Súčasťou prác bude výmena povrchu v celom profile vozovky, výmena obrubníkov a vybudovanie vyvýšených križovatiek. V rámci vozovky bude vytvorený nový cyklopruh z červeného asfaltobetónu po oboch stranách komunikácie. Hovorkyňa doplnila, že súčasťou úprav sú tiež opatrenia na upokojenie dopravy a odstránenie bariér pre chodcov a cyklistov. „Na tento projekt z plánu obnovy vzápätí nadviažeme rekonštrukciou chodníkov na Stromovej ulici z vlastných zdrojov, takže táto lokalita dostane úplne nový ráz a kvalitu,“ ozrejmil primátor Trnavy Peter Bročka.



Z dôvodu revitalizácie a rekonštrukcie uličných priestorov dôjde k obmedzeniu dopravy na Stromovej, Bratislavskej, Orgovánovej a Ružovej ulici od 19. mája do 30. septembra 2025 v etapách podľa harmonogramu stavby. Rekonštrukcia ovplyvní aj trasovanie linky číslo 5 mestskej autobusovej dopravy. Od pondelka bude premávať po obchádzkovej trase cez Ulice Maxima Gorkého a Zelenečskú, pričom vynechá zastávky Coburgova A a Dohnányho C. Počas tejto zmeny trasovania bude linka dočasne obsluhovať aj zastávky Zelenečská A a Dohnányho A. Zmena trasovania má byť platná do 29. júna.