Budúci pedagógovia na Trnavskej univerzite promovali v letnom kine

Trnava 11. júla (TASR) - Netradičné miesto pre promócie zažili absolventi bakalárskeho stupňa štúdia Pedagogickej fakulty (PdF) Trnavskej univerzity. Diplomy si prevzali v utorok napoludnie na pódiu mestského amfiteátra. Pre niektorých to bolo prekvapením, no škola prvýkrát zvolila takýto postup už v čase pandémie. Uviedla to pre TASR dekanka PdF Viera Peterková.



V lete 2021, v čase vrcholiacich protipandemických opatrení sa pedagogická a aj filozofická fakulta rozhodli pre otvorený priestor letného kina. To umožnilo končiacim študentom na bakalárskom a magisterskom stupni pozvať väčší počet rodinných príslušníkov, ako by umožňoval uzatvorený priestor a vtedy platné reštrikčné opatrenia.



"Rozhodli sme sa pokračovať aj teraz, hoci pôvodne to bolo iba jednorazové riešenie. Prostredie amfiteátra je príjemné a má vyššiu kapacitu, ako majú sály, ktoré si na tento účel prenajímame. Preto môžu promovať väčšie skupiny," doplnila dekanka.



V utorok si tam diplomy prevzalo spolu 170 študentov. Medzi nimi boli aj Daniela a Dávid. "Mne sa to veľmi páči, takéto netradičné miesto," povedala Daniela. Dávidovi letné kino rovnako vyhovovalo, mal len obavy z dlhého státia na slnku, no slávnostný pocit z promócie ich predčil.