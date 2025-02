Trnava buduje na sídlisku Prednádražie nové parkovacie miesta

Trnava 12. februára (TASR) - Na trnavskom sídlisku Prednádražie pribudne vyše 60 parkovacích miest. Práce by mali byť kompletne dokončené počas prvého polroka 2025. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Nové parkovacie státia sa budujú na uliciach Čajkovského, Tajovského, Bedřicha Smetanu, Botanickej a Ludvika van Beethovena. "Väčšina z nich bude mať povrch z betónovej drenážnej dlažby v kombinácii so zatrávňovacou dlažbou, čo umožní, aby dažďová voda vsakovala do pozemných vrstiev a neodchádzala do kanalizácie," priblížila hovorkyňa.



Niektoré parkovacie státia budú vybudované na miestach starých kontajnerových stojísk, ktoré ostali voľné po inštalácii polopodzemných kontajnerov. "Ďalších približne 50 parkovacích miest pribudlo minulý týždeň na Ludvika van Beethovena v areáli niekdajšieho zberného dvora. Mestu sa podarilo prenajať si tento priestor, ktorý sa nevyužíval," dodala Majtánová.



Všetky spomínané parkovacie miesta budú podľa jej slov súčasťou rezidentskej zóny R5 a po novelizácii všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní prejdú do režimu parkoviska typu B, kde parkujú držitelia rezidentských kariet zadarmo a bez limitu.