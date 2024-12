Trnava by mala budúci rok hospodáriť s rozpočtom 107,55 milióna eur

Trnava 10. decembra (TASR) - Mesto Trnava by malo v roku 2025 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 107,55 milióna eur vrátane finančných operácií. Výrazný vplyv na zostavenie rozpočtu príjmov mala zmena spôsobu financovania materských škôl. Výdavkovú stránku ovplyvňuje najmä vládny konsolidačný balíček. Vyplýva to z návrhu budúcoročného rozpočtu, ktorý trnavskí mestskí poslanci schválili na utorkovom zasadnutí zastupiteľstva.



"Rozpočet na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 3,22 milióna eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v hodnote mínus 17,32 milióna eur," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladne vo výške 14,09 milióna eur.



Príjmy bežného rozpočtu by mali dosiahnuť 77,77 milióna eur. So zmenou spôsobu financovania materských škôl súvisí zníženie podielu dane fyzických osôb poukazovanej obciam zo súčasných 70 percent na 55,1 percenta. "Odhad príjmu z podielovej dane je v porovnaní s rokom 2024 nižší o 5,34 milióna eur," spresnilo mesto. Príjem z dane z nehnuteľností do rozpočtu mesta sa predpokladá na úrovni roka 2024, čiže vo výške 12 miliónov eur. Príjem za dočasné parkovanie na území mesta v súvislosti s pribúdajúcimi zónami parkovania sa očakáva vo výške 4,7 milióna eur, čo je o 11 percent viac ako očakávaný príjem v roku 2024. Zvýši sa tiež príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.



Bežné výdavky sú navrhované v sume 74,55 milióna eur. Zvýšenie výdavkov na obstaranie tovarov, služieb a kapitálových investícií ovplyvní konsolidačný balíček. "Z dôvodu vyšších výdavkov a nižších príjmov mesto pristúpilo pri zostavovaní bežného rozpočtu k zníženiu resp. zrušeniu niektorých výdavkov na tovary a služby," ozrejmilo mesto. Plánuje pristúpiť aj k zníženiu dotácií o približne 16 percent. Významnou zmenou bežného rozpočtu je presun kompetencií od 1. apríla 2025 v oblasti čistenia miestnych komunikácií zo spoločnosti STEFE Trnava na príspevkovú organizáciu Mestské služby mesta Trnava. "Mestské služby sa budú v roku 2025 podieľať vo väčšej miere aj na značení vodorovného dopravného značenia," dodala samospráva.



Výdavky kapitálového rozpočtu v sume takmer 30 miliónov eur budú financované z úverových zdrojov (12,8 milióna eur), z poplatku za rozvoj (1,8 milióna eur), z kapitálových transferov (12,55 milióna eur), zo zostatkov z minulých rokov (1,05 milióna eur) a z bežných príjmov (1,7 milióna eur). Splátky dlhodobých bankových úverov sa navrhujú v roku 2025 uhrádzať z rezervného fondu mesta (1,5 milióna eur) a z bežných príjmov (približne 1,5 milióna eur). Predpokladaná výška dlhu mesta predstavuje 25,7 percenta, vychádzajúc z bežných príjmov roka 2023 a predpokladaného čerpania úverových prostriedkov. Výška dlhu nesmie prekročiť 60 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.