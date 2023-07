Bývalá márnica za bazilikou v Trnave slúži naďalej aj bez cintorína

Trnava 31. júla (TASR) - Niekoľko mesiacov do začiatku prázdnin trvala v Trnave obnova národnej kultúrnej pamiatky, stojacej v tieni Baziliky sv. Mikuláša. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je vedená ako meštiansky dom, no pôvodne bola postavená ako márnica dnes už neexistujúceho cintorína. Informoval o tom hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.



Cieľom pamiatkovej obnovy a stavebných úprav bolo odstránenie nevhodných zásahov zo záveru 20. storočia a prinavrátenie dovtedy existujúceho slohového riešenia v maximálnom možnom rozsahu. Vymenili strešnú krytinu, vybudovali nový západný štít, odstránili nepatričné omietky, postavili nový komín a realizovali ďalšie práce.



"Objekt v tesnom susedstve stredovekého mestského opevnenia bol postavený okolo v roku 1785 a okrem márnice zahŕňal aj byt organistu farského kostola. Spojením týchto funkcií vzniklo atypické architektonické a dispozičné riešenie - stavba pripomínajúca skôr vidiecke ľudové domy," uviedol Kolenčík. Po zrušení cintorína, ktorý jestvoval podľa archeologických nálezov oveľa skôr, ako postavili gotickú baziliku, slúžil na bývanie, a to až do 90. rokov 20. storočia. Časť po priestore vyhradenom pre zosnulých sa stala depozitárom pre potreby baziliky a potom bola aj sídlom občianskeho združenia.



Investorom obnovy bola Farnosť sv. Mikuláša Trnava - mesto, dotáciu vo výške 15.000 eur z programu Obnovme si svoj dom poskytlo Ministerstvo kultúry SR. "Objekt síce nepatrí medzi veľké stavby, ale svojou polohou na rohu Námestia sv. Mikuláša a Jeruzalemskej ulice je nositeľom významnej urbanistickej hodnoty v rámci najzachovalejšieho priestoru historického jadra Trnavy," upozornil Kolenčík. Dodnes je bez výraznejších zmien do exteriérového výrazu, dispozície a slohových konštrukcií. Je nositeľom aj viacerých individuálnych pamiatkových hodnôt a predstavuje v Trnave hodnotu jedinečnosti.



"Bude sa využívať naďalej ako zázemie pre baziliku v čase Trnavskej novény a tiež ako bývanie pre jej výpomocného duchovného," doplnil Kolenčík. Farnosť by chcela v pamiatkovej obnove pokračovať. "Všetko bude závisieť od získania dostatočných finančných prostriedkov. Pripravuje sa projekt na revitalizáciu záhrady, zelene a nádvoria s vybudovaním novej vstupnej brány a oplotenia," doplnil hovorca Trnavskej arcidiecézy.