Dni zdravia v Trnave prinesú podvečernú zumbu aj jogu

Trnava 14. júna (TASR) - Podvečerná zumba a joga v promenáde sú súčasťou tohtoročných Dní zdravia v Trnave, ktoré radnica pre všetky vekové kategórie pripravila na stredu a štvrtok (15. 6.) v centre mesta. Podľa vedúcej komunikačného odboru Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej záujemcovia nájdu stanovištia poradenstva na Hlavnej ulici, na nádvorí radnice i na Trhovej ulici.



"K dispozícii je okrem iného základná poradňa na podporu zdravia. Poskytne spektrum vyšetrení určujúcich hladinu individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych," uviedla. Do podujatia mesto zapojilo regionálny úrad verejného zdravotníctva, študentov strednej zdravotníckej školy, organizáciu Youth for Equality a ďalšie zdravotnícke zariadenia.



Pri dennom centre seniorov merajú krvný tlak, robia vyšetrenia vnútroočného tlaku i na zistenie ochorenia vekom podmienenej degenerácie makuly. Youth for Equality propaguje správny pitný režim, zdravú stravu pohybové aktivity. Dozvedieť sa možno aj informácie o povinnom pravidelnom očkovaní detí, dospelej populácie proti tetanu a záškrtu či odporúčanom očkovaní proti chrípke, pneumokokovému zápalu pľúc, meningokokovej meningitíde, kliešťovej encefalitíde, vírusovému zápalu pečene - žltačke typu A, B a tiež o očkovaní pred cestou do zahraničia. Mesto využíva vo svojom stánku príležitosť na pocitovú mapu - pýta sa obyvateľov všetkých vekových kategórií na ich názor a nápady pre verejné priestory v rámci záujmu o participatívnu tvorbu.



Trnavské Dni zdravia majú viac ako 20 rokov trvajúcu tradíciu.