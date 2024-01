Trnava chce bezpečnejšie priecestie na Ulici Terézie Vansovej

Trnava 11. januára (TASR) - Mesto Trnava má potrebu urobiť bezpečnejším pre dopravu, chodcov a cyklistov železničné priecestie na Ulici Terézie Vansovej. Aktuálne hľadá projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie v hodnote okolo 19.600 eur, výzvu zverejnilo vo vestníku verejného obstarávania.



Priecestie využíva čoraz viac užívateľov, a to v súvislosti nielen s návštevami na cintoríne na Kamennej ceste, ale aj so stále narastajúcim počtom obyvateľov priľahlej zóny individuálnej bytovej výstavby i susediacej obce Biely Kostol. Rovnako je súčasťou komunikácie a cyklochodníka smerom do rekreačnej zóny Kamenný mlyn.



Projektový návrh rekonštrukcie železničného priecestia má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy a upraviť priecestnú konštrukciu tak, aby v mieste komunikácie pre chodcov a cyklistov nedochádzalo k jej zúženiu. Počíta sa s rekonštrukciou svetelného zabezpečovacieho zariadenia, ktoré bude doplnené o mechanickú výstrahu. Lehota na predkladanie ponúk je 22. januára.