Trnava chce do júla schváliť rezidentské parkovanie všetkým sídliskám

Trnava 21. decembra (TASR) – Do konca prvého polroka 2023 chce mať trnavská radnica pre všetky sídliská pripravený a schválený systém rezidentského parkovania. Nasledovať bude náročné vyznačovanie parkovacích miest. Uviedol to primátor Trnavy Peter Bročka s tým, že samotná implementácia môže prísť o niečo neskôr a je závislá aj od ďalších faktorov.



"Nesmieme zabúdať ani na skutočnosť, že od 1. septembra príde do účinnosti zákonný zákaz parkovania na chodníkoch," pripomenul viceprimátor Marcel Krajčo. Problémom budú niektoré staršie sídliská a obytné štvrte individuálnej bytovej výstavby, ktoré neboli nastavené na súčasnú dopravnú situáciu. "Stále na tom pracujeme," uviedol. Mesto nevylučuje, že v určitých úsekoch bude musieť byť povolené parkovanie na chodníku, niekde sa otázka bude musieť riešiť reorganizačnými krokmi dopravy.



V systéme rezidentského parkovania sú už nastavené v Trnave sídliská Podjavorinskej a Družba a štvrť Špíglsál.