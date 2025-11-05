< sekcia Regióny
Trnava+ chce do konca roka predstaviť kandidáta na primátora
Autor TASR
Trnava 5. novembra (TASR) - Nová občianska iniciatíva Trnava+ plánuje do konca tohto roka predstaviť vlastného kandidáta na primátora mesta. Na utorkovej (4. 11.) tlačovej konferencii to uviedol jej spoluzakladateľ Patrik Ondrejech. Iniciatíva chce postaviť aj plnú kandidátku s 31 uchádzačmi do trnavského mestského zastupiteľstva.
„Zatiaľ kandidáta na primátora alebo primátorku nemáme, ale zvolíme si ho transparentnou voľbou a pred koncom roka 2025 ho oznámime,“ podčiarkol. Ak by to krátko pred voľbami vyzeralo tak, že uchádzač nemá šancu zvíťaziť, iniciatíva pripúšťa možnosť podpory iného existujúceho kandidáta.
Platforma chce podľa Ondrejecha, ktorý aktuálne pôsobí v Krajskej inovačnej rozvojovej agentúre Trnavského samosprávneho kraja, prinášať odborné riešenia, prepájať kľúčové inštitúcie a podporovať komunity naprieč mestskými časťami. V najbližších týždňoch spustí transparentný účet.
Iniciatíva predstavila päť princípov, ktoré chce presadzovať vo verejnom živote: komunity, otvorenosť, spoluprácu, odbornosť a pozitívnu komunikáciu. Konkrétne riešenia má obsahovať pripravovaná stratégia, ktorá bude slúžiť zároveň ako volebný program pre komunálne voľby. Róbert Frimmel z Trnava+ pôsobiaci v združení Samosprávne kraje Slovenska (SK8) označil za silnú tému ekonomický rozvoj založený na inováciách, partnerstvách a ľudskom kapitáli.
Aktuálne má platforma viac ako 30 členov a podporovateľov. Fungovať bude ako občianske združenie. Ondrejech deklaroval, že ich nepodporuje a ani nebude podporovať žiadna politická strana. Iniciatíva chce podľa študenta práva Petra Jarábka venovať mimoriadnu pozornosť mladým ľuďom. Ambíciou je napríklad vytváranie tzv. medzigeneračných mostov.
