Trnava chce kúpiť pozemky v cukrovare a stavať administratívne budovy

Trnava 26. februára (TASR) - Na výstavbu objektov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu chce mesto Trnava využiť pozemky v areáli bývalého cukrovaru. S týmto cieľom plánuje nadobudnúť stopercentný podiel v spoločnosti patriacej vlastníkovi United Industries, a. s. Rokovať o tom bude mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok 29. februára, uvádza sa v materiáli na rokovanie MsZ.



Pozemky sa nachádzajú v dotyku s centrálnou mestskou zónou v predĺžení súčasnej Štefánikovej ulice a v územnom pláne Trnavy i cukrovaru sa do nich počíta vstup cez nadúrovňový prechod nad Rybníkovou ulicou. Za štyri milióny eur by malo mesto nadobudnúť pozemky s celovou rozlohou 14.000 m2 a budovy súčasnej kolkárne, závodnej požiarnej zbrojnice a ďalšie. Vlastník cukrovarského areálu a mesto majú podľa materiálu záujem odborne spolupracovať pri plánovaní a realizácii výstavby, najmä na príprave a priebehu architektonicko-urbanistickej súťaže a s týmto cieľom chcú zriadiť spoločnú pracovnú skupinu pre líniovú architektúru stavieb, dopravnú a technickú infraštruktúru.



Cukrovar v Trnave bol dlhodobo najväčším v Rakúsko-Uhorsku, Československu i na Slovensku. Postavili ho v druhej polovici 19. storočia na pozemkoch s výmerou zhruba 25 hektárov na okraji mesta, no postupom času a s rozmachom mesta sa dostal do jeho stredu, tesne za hranicu mestskej pamiatkovej rezervácie, pričom predstavuje zhruba polovicu jej rozlohy. Výroba v ňom bola zastavená pred viac ako dvoma desaťročiami. Pred dvoma rokmi investor začal s výstavbou prvých objektov na bývanie na opačnom konci od časti, o ktorú prejavilo záujem mesto.