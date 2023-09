Trnava chce lepšie podmienky na celodenné parkovné i pre opatrovateľov

Trnava 4. septembra (TASR) - V nadväznosti na spoplatnenie parkovania na verejných priestranstvách na celom území mesta Trnava, ktoré vošlo do platnosti 4. septembra, prichádza radnica s ďalšími zmenami v systéme statickej dopravy. Chce zaviesť finančný strop na celodenné parkovanie, predplatené hodiny pre firmy aj lepšie podmienky pre ľudí, ktorí vykonávajú prácu opatrovateľov v teréne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



O zmenách v príslušnom všeobecne záväznom nariadení (VZN) by sa malo rokovať na najbližšej schôdzi mestského parlamentu. Maximálna denná sadzba v zónach s voľným vjazdom je stanovená od štyroch do 12 eur, pritom najviac sa bude platiť v centre mesta. V aktuálnej tarife sa platí za celodenné státie niekoľkonásobok.



Parkovacia karta Abonent je určená napríklad podnikateľským subjektom, ktoré potrebujú zabezpečiť parkovanie v zónach s voľným vjazdom pre viac vopred neurčených vozidiel. A nová karta Ambulant je pre subjekty poskytujúce sociálne služby a zdravotnú, ošetrovateľskú a paliatívnu starostlivosť obyvateľom mesta v čase od 7. do 19. hodiny. Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím by zároveň mali dostať dvojnásobný kredit pre svojich návštevníkov - návrh VZN prináša 500 hodín na rok namiesto 250. Obyvatelia, ktorí nie sú profesionálnymi opatrovateľmi, no starajú sa napríklad o rodičov a potrebujú ich pravidelne navštevovať, by s kartou Rezident zóny po novom mohli každý deň bezplatne zaparkovať na 30 minút v zóne individuálnej alebo hromadnej bytovej výstavby.



"Regulácia parkovania konečne priniesla do verejného priestoru poriadok a tam, kde budú iné samosprávy ešte dlho tápať, my už v rozbehnutom systéme môžeme ďalej rozširovať balíky výhod pre Trnavčanov," uviedol v danej súvislosti primátor Trnavy Peter Bročka.