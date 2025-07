Trnava chce minimalizovať nočné čakanie vozidiel na križovatkách

Trnava 8. júla (TASR) - Mesto Trnava chce aj s pomocou umelej inteligencie (AI) minimalizovať čakanie vozidiel na svetelných križovatkách počas nočných hodín. Do verejného obstarávania, ktorého súčasťou je rozšírenie kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu účastníkov cestnej premávky, sa prihlásil jediný uchádzač. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



„Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu a klasifikáciu objektov pomocou umelej inteligencie na jednotlivých svetelných križovatkách a aktualizácia signálnych plánov zavedením tzv. celočervenej vlny v nočných hodinách,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Systém podľa mesta pomocou umelej inteligencie zabezpečí detekciu vozidiel v dostatočnej vzdialenosti od STOP čiary, aby radič dokázal vykonať zmenu signálneho plánu v požadovanej rýchlosti a zabezpečil vozidlám plynulý prejazd križovatkou.



Do verejného obstarávania sa zapojil jediný uchádzač, spoločnosť Alam s ponukou 186.000 eur s DPH. „Uchádzač sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritérií a súčasne splnil požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti,“ uvádza sa v odôvodnení úspešnosti ponuky. Verejný obstarávateľ plánuje financovať výdavky z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy.



Okrem rozšírenia kamerového systému a výpočtových jednotiek na detekciu účastníkov cestnej premávky sa počíta i s doplnením tlačidiel pre chodcov a cyklistov na vybraných križovatkách. Úpravou majú prejsť tiež signálne plány na radičoch cestnej svetelnej signalizácie.



V Trnave nainštalovali v roku 2023 moderné inteligentné svetelné križovatky. Implementácia inteligentného systému podľa samosprávy výrazne zlepšila prejazdnosť mestom. Dodávateľom riešenia za viac ako 3,8 milióna eur bola spoločnosť Alam.