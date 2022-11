Trnava chce od januára zvýšiť poplatok za odpad o 30 centov za mesiac

Trnava 26. novembra (TASR) - Od 1. januára 2023 sa sadzobník odvozu a likvidácie komunálneho odpadu v Trnave upraví, občania majú platiť o 30 centov na mesiac viac než doteraz. Informovalo o tom mesto na svojom webe.



Ako uvádza, Trnava má dlhodobo dobré odpadové hospodárstvo s najnižšími poplatkami medzi krajskými mestami. Prispieva k tomu aj kompostáreň, ktorá začala pracovať už v roku 1999. Ekonomicky aj ekologicky významným opatrením bolo tiež zavedenie separovaného zberu odpadu, ktorý mesto v roku 2017 rozšírilo i na zber odpadu zo záhrad rodinných domov a v roku 2021 na zber kuchynského odpadu z domácností. Počas minulého roka sa ho vyzbieralo 838,4 tony a za prvý polrok tohto roku 451 ton. K zlepšeniu celkovej situácie s odpadom prispievajú aj polopodzemné kontajnery, ktoré samospráva postupne inštaluje na všetkých mestských sídliskách.



Od roku 2020 sa v Trnave poplatok za odpad nezvyšoval, hoci sa zväčšil objem poskytovaných služieb. Na zvyšovanie nákladov mesta, ktoré by podľa zákona o odpadoch mali byť vykryté príjmami, má vplyv i rast cien energií, pohonných hmôt a mzdových nákladov v tejto oblasti. Aj z tohto dôvodu je napokon podľa radnice nutné poplatky navýšiť.



Pri predpokladaných príjmoch v roku 2023 po zvýšení poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu z 0,08 eura na 0,09 eura na osobu a deň by mal schodok, ktorý bude samospráva musieť vyrovnať, dosiahnuť 19.000 eur. Týmto spôsobom sa Trnava priblíži k súladu so znením spomenutého zákona o odpadoch. Nie je však zatiaľ jasné, do akej miery ešte ovplyvní náklady mesta zvyšovanie cien energií.



O novej výške poplatku bude rokovať mestské zastupiteľstvo.