Trnava 18. novembra (TASR) - Mesto Trnava chce pokračovať v šnúre revitalizácií dvorov obytných súborov. Obnova sa postupne dotkne všetkých trnavských sídlisk, najnovšie ju radnica začne pripravovať pre obytný súbor Špačinská. Dvorové priestory jedného z najstarších sídlisk dostanú novú podobu a nové funkcie, na ich zostave bude radnica spolupracovať priamo s obyvateľmi. Pripravila pre nich dotazník na webe mesta na vyjadrenie ich pohľadu na riešenie verejného priestoru.



Elektronická verzia dotazníka je k dispozícii do 30. novembra, existuje aj v tlačenej forme. Riešené je územie medzi ulicami Špačinská, Jána Hajdózyho, Murgašova a Námestím Jozefa Herdu, spolu 25.524 m2. Ide o uzavretú lokalitu, cez ktorú neprechádza žiadna cestná komunikácia, čo je jeden z problémov, ktorý tamojší obyvatelia riešia. Otázky v dotazníku sa týkajú prehodnotenia usporiadania priestoru, vrátane parkovacích kapacít. Mesto sa pýta, ako často respondent priestor využíva a akou formou, či je s tým spokojný, aké voľnočasové prvky by vo dvoroch do budúcna privítal, a či je záujem aj o detské ihriská, nakoľko len niekoľko desiatok metrov od sídliska je vzdialený športový areál Slávia aj s príležitosťami na hranie detí. Mesto chce rovnako vedieť, čo si respondenti neželajú. Dotazník je anonymný. Po jeho vyhodnotení radnica pripravuje verejné zhromaždenie občanov, o faktoch a postupoch komunikuje aj na webe planujmesto.trnava.sk.