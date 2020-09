Trnava chce vrátiť hate na Trnávku

Trnava 3. septembra (TASR) – Mesto Trnava vypísalo verejné obstarávanie na projekt troch stavidiel na potoku Trnávka, ktorý preteká jeho centrom. Prvá hať by mala byť podľa primátora Petra Bročku umiestnená na mieste odstránenej, pri cestičke v smere na rekreačnú zónu Štrky, druhá pri kalvárii a tretia v Bernolákovom sade.



Zámerom je vybudovanie vodozádržných opatrení na podmienky, aby neboli negatívne ovplyvnené iné funkcie toku. „Dizajn hatí by mal citlivo reagovať na historické prostredie centra mesta a mal by vhodným spôsobom nadväzovať na prvky architektúry 19. storočia. V povrchovej úprave preferujeme prírodné materiály a farebnosť charakteristické pre toto obdobie, teda kameň, tehlu, drevo a kov,“ uviedol k výzve na predkladanie ponúk primátor. Hate majú byť do koryta toku a okolitého prírodného prostredia začlenené prirodzene a nenásilne.



Predpokladaná hodnota projektu je stanovená na 20.982 eur, termín na predkladanie ponúk je 16. septembra.