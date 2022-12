Trnava chce z úveru financovať projekt Námestia SNP

Trnava 19. decembra (TASR) – Z päťmiliónového úveru, ktorý odklepli trnavskej radnici poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovej schôdzi, má samospráva v pláne financovanie viacerých projektov. Až na dva z celkových siedmich očakáva mesto Trnava okrem bankových zdrojov aj nenávratný finančný príspevok.



Mesto chce bankou poskytnuté financie vo výške 1,7 milióna eur použiť pri rekonštrukcii areálu a budov materskej školy na Spojnej ulici, kde je celková predpokladaná hodnota projektu 2,55 milióna eur. Ďalší takmer milión eur chce vložiť do dlhoočakávanej komplexnej obnovy Námestia SNP v hodnote 2,7 milióna eur. Tento projekt zásadne zmení vzhľad začiatku pešej zóny v nadväznosti na vrcholiacu obnovu Ružového parku.



Na umiestnenie novej kruhovej lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne počíta radnica s úverovými zdrojmi 643.316 eur, celková hodnota projektu je 1,47 milióna eur. Na nový kamerový systém pre centrum mesta by mala ísť z úveru čiastka 563.000 eur pri celkovej hodnote 2,8 milióna eur a na inteligentný systém verejného osvetlenia 437.000 eur pri hodnote projektu vo výške 2,17 milióna eur. Etablovanie fotovoltiky na mestských budovách by malo v tejto etape vyjsť na 419.456 eur a mali by byť úplne kryté úverom rovnako ako LED výmena hlavíc verejného osvetlenia v hodnote 400.000 eur, kde by mali byť úverové zdroje 309.479 eur.



Prijatím úveru sa úverová zaťaženosť mesta zvýši na 27,39 percenta, čo je pod zákonom stanovenou hranicou.