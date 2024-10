Trnava chce zrušiť možnosť hotovostnej platby u vodiča autobusu

Trnava 30. októbra (TASR) - Mesto Trnava plánuje v budúcnosti zrušiť možnosť hotovostnej platby za lístok u vodiča mestskej autobusovej dopravy (MAD). V týchto intenciách treba vnímať aj zvýšenie ceny jednorazového lístka za platbu v hotovosti z 0,70 na 1,5 eura od polovice decembra. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval trnavský viceprimátor Marcel Krajčo.



"Postupnými krokmi sa snažíme prichádzať k tomu, aby sme mohli jedného dňa úplne vylúčiť platbu v hotovosti u vodiča. Chceme, aby z vodiča nebol pokladník a aby hromadná doprava mohla byť vďaka takémuto opatreniu ešte rýchlejšia," povedal. V súčasnosti nakupuje lístky u vodiča do 20 percent cestujúcich. Samospráva uvažuje smerom do budúcnosti nad osadením automatov na lístky či možnosťou platby cez aplikáciu.



Od polovice decembra sa okrem zmien v cenníku jednorazových cestovných lístkov zavádzajú aj predplatné cestovné lístky. Mesto plánuje zriadiť tzv. revízorskú čatu. "Bude veľmi dobre distribuovaná, pretože máme v autobusoch tzv. pípače, kde vidíme, koľko ľudí si pípne lístok, a do autobusov boli nainštalované aj tzv. sčítače. Takže vieme, koľko ľudí reálne nastúpi do autobusu," spresnil Krajčo.



Vďaka tomu bude podľa jeho slov možné vytypovať problémové miesta a časy. "Takto budeme nasadzovať aj kontroly, aby boli čo najefektívnejšie," dodal. V súvislosti s blížiacou sa zmenou grafikonu MAD avizuje aj zvýšenie maximálneho počtu autobusov v obehu z 23 na 29.



Trnavský primátor Peter Bročka poukázal na intenzívne rokovania o integrácii trnavskej mestskej autobusovej dopravy s krajskou regionálnou dopravou. Primátor vníma, že Trnavský samosprávny kraj je integrácii naklonený.



"Očakávame, že v prvom kroku budeme zisťovať a analyzovať situáciu. Potrebujeme dáta, aby bolo úplne jasné, aké sú finančné toky, koľko ľudí, ktorí sú možno mimomestskí, využíva našu dopravu, a koľko ľudí, ktorí sú skôr orientovaní na to, že využívajú primárne mestskú dopravu, chce využívať aj regionálnu," podotkol. Okrem iného poukázal aj na možnosť nákupu 17 elektrobusov počas prvého polroka 2025 s podporou eurofondov.