Cyklobus zavezie cyklistov na potulky po Karpatoch

Trnava 28. augusta (TASR) – Z Trnavy vyšiel v sobotu cyklobus, ktorý bude slúžiť predovšetkým trnavským a piešťanským cyklistom. Premávať bude na novej trase Trnava - Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové - Brezová pod Bradlom a späť.



Špeciálne upravený autobus bude turistov voziť až do 17. októbra. "Teším sa, že sme odštartovali výletné cyklobusy priamo z Trnavy a Piešťan. Ide o mestá, kde je práve tento druh zážitkového športu veľmi populárny a obľúbený. Špeciálne upravený autobus ľudí dovezie až priamo k cyklotrase. Myslíme pri tom najmä na bezpečnosť cyklistov. Odviezť sa pohodlne a bezstarostne do prírody je hlavným cieľom tohto projektu," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová pripomenula, že cestujúci cyklobusu si môžu vybrať z vopred pripravených tipov na turistické trasy aj cyklistické výlety. "Trnavčania sa odvezú dvakrát denne a odporúčame im objaviť skrytý potenciál cyklotrás v okolí Dobrej Vody. Môžu sa vydať k zrúcanine kláštora Katarínka a odtiaľ sa dostať až do Brezovej pod Bradlom. Najdôležitejšie informácie sú k dispozícii na jednom mieste, na našej internetovej stránke aj priamo v cyklobuse," skonštatovala.



Možnosť odviezť sa cyklobusom ocenia nielen športovci, ale aj rodiny s deťmi, ktoré si môžu prejsť niektorú z menej náročných cyklotrás. "Cyklobus dáva cyklistom neobmedzené možnosti bicyklovania na dlhšie a vzdialenejšie trasy v Trnavskom kraji. Je vhodný pre cyklistov, rodiny s deťmi, ktorí nemajú záujem o dlhé trasy, ale zároveň chcú spoznávať nové miesta, cyklookruhy, či prírodné a kultúrne zaujímavosti. Výhodou je, že sa dá vrátiť na bicykli, ale aj cyklobusom," uviedla cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.