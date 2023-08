Cyklus O Trnave pod vežou bude o cestovaní i trnavských četníkoch

Trnava 29. augusta (TASR) - Prednáškový cyklus O Trnave pod vežou už niekoľko rokov prináša obyvateľom nahliadnutie do minulosti mesta, ako ho obyvatelia nepoznali. Na tohtoročný september doň Štátny archív v Trnave zaradil štyri prednášky, ktoré sa budú konať v jeho sídle na Štefánikovej ulici. Informovala o tom riaditeľka Júlia Ragačová.



Prvou bude 5. septembra prednáška Barbory Kollárovej nazvaná podľa diela básnika Jána Botta Zasvitlo - predsa časy sa už menia... ruku podáva bratu brat! o neľahkých začiatkoch prvých československých četníkov v Trnave. O týždeň 12. septembra si Ján Melich pripravil Analýzu zmien dispozície roľníckeho domu v prvej polovici 20. storočia v trnavskom regióne na základe stavebných plánov vo fondoch trnavského archívu.



"Pokračovať budeme 19. septembra rozprávaním Romany Luchavovej o cestovnom ruchu trnavského regiónu v prvej polovici 20. storočia," uviedla Ragačová. Jej prednáška 26. septembra tohtoročný cyklus O Trnave pod vežou ukončí, bude na tému nútených odchodov Trnavčanov za lepším životom v druhej polovici 20. storočia. O tejto kapitole dejín mesta a o všeličom inom rozpráva aj aktuálna výstava archívu s názvom Túlavé topánky našich predkov. Otvorená je do polovice novembra, v archíve do nej vytiahli z fondov všetko, čo sa týka vandrovania minulých generácií po svete.