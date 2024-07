Deti v Trnave sa na dva týždne stanú občanmi vlastného minimesta

Trnava 3. júla (TASR) - Mesto Trnava organizuje aj počas tohto leta projekt miniTrnava - prázdninové mesto na mestskom zimnom štadióne. Určený je pre deti od osem do 15 rokov, ktoré si nenechajú ujsť príležitosť rozhodovať o veciach verejných. Podujatie potrvá od 8. do 19. júla a vstup do minimesta je zadarmo. O akcii informuje mesto Trnava na svojom webe.



V miniTrnave je okrem iných inštitúcií banka, univerzita, radnica, kreatívne dielne, mestská televízia, kino či záhradníctvo. Dieťa si môže vybrať, či bude pracovať alebo študovať, za čo potom dostáva výplatu v trnkách, z ktorých si môže kúpiť drobnosti.



"V miniTrnave sa deti hrajú samy, bez rodičov. Tí majú vstup na hernú plochu povolený len na obmedzený čas," uvádza mesto s tým, že rodičia či návštevníci môžu dianie v meste detí sledovať z vyvýšenej návštevníckej zóny počas celého dňa.



Do miniTrnavy sa netreba vopred prihlasovať, stačí iba prísť. Pitný režim je zabezpečený, strava však poskytovaná nie je, je potrebné si ju riešiť po vlastnej osi.