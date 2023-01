Do Trnavy sa vracia Divadelný ples, bude mať aj svoju kráľovnú

Trnava 12. januára (TASR) - Po dvojročnej pandemickej prestávke sa vracia do zrekonštruovanej zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave tradícia večierkov a plesov. Tretí Divadelný ples bude v piatok 20. januára a verejnosť bude mať možnosť podľa dramaturgičky Lucie Mihálovej stráviť noblesný večierok na mieste, kde sa už po roku 1907 zabávala urodzená spoločnosť. Počas večera vyhlásia kráľovnú a kráľa plesu.



"Zrkadlovú sálu využívame najčastejšie na slávnostné recepcie po premiérach, no tentoraz bude prístupná širokej verejnosti. Sme veľmi radi, že môžeme pokračovať v tradícii Divadelných plesov na tomto výnimočnom mieste, ktoré dýcha históriou. Od svojho otvorenia sála slúžila na rôzne koncerty a spoločenské udalosti, ale aj honosné plesy. Na konci minulého roka sme usporiadali exkluzívny divadelný Silvester, ktorý sa tešil veľkému záujmu verejnosti," povedala Mihálová.



Večer bude moderovať herec Michal Jánoš, tombolu vyhlási herec Martin Križan, nebude chýbať slávnostná večera, predtancovanie a zábavný fotokútik. O tanečnú zábavu sa postará kapela Follow aj DJ.



Zrkadlovú sálu postavili na začiatku 20. storočia ako reprezentatívny priestor Trnavčanov. Primárne bola určená pre vysokú aristokratickú spoločnosť. Okrem koncertov a plesov tu boli veľmi populárne maškarné bály, ktoré mali vždy predpísanú tému. "Z dochovaných materiálov vieme, že tu bol napríklad bál na tému peklo alebo cesta do vesmíru. Zrkadlová sála bola zrekonštruovaná v roku 2022 podľa dochovaných dobových nákresov a fotografií," doplnila Mihálová.