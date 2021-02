Trnavské divadlo sa obnovenou fasádou vrátilo k podobe z 19. storočia

Trnava 24. februára (TASR) – Po troch mesiacoch prác odkrylo lešenie novú, zmenenú fasádu Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave zo strany Divadelnej ulice. Vrátila sa do podoby, ako ju v roku 1831 pri výstavbe navrhol staviteľ Bernard Grünn. Pre TASR to uviedol Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom DJP.



Stavebné práce si vyžiadali náklad 216.000 eur. V rámci nich bola zrekonštruovaná a obnovená štuková výzdoba v klasicistickom výraze. Po novom boli osadené historické repliky okien a drevených žalúzií. "Postupovali sme citlivo a v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Trnava, pretože ide o najstaršiu divadelnú budovu na Slovensku, ktorá doteraz slúži na tieto účely. Z pohľadu mesta je to dominanta, ktorá sa nachádza priamo na Trojičnom námestí," uviedol Viskupič.



Rekonštrukcia fasády zo strany Trojičného námestia bola dokončená v roku 2019. Fasádou stavebné úpravy v trnavskom divadle však nekončia. Obnova bude pokračovať aj v tomto roku. V pláne je komplexná rekonštrukcia zrkadlovej sály a ďalších súčastí divadla. "Na budúci rok plánujeme dokončenie fasády z Divadelnej ulice," doplnil Viskupič.



Divadlo postavilo v Trnave mesto, na jeho výstavbu prispeli v zbierkach aj Trnavčania. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 26. decembra 1831. Úvodné predstavenie i predstavenia v ďalších rokoch sa hrali po nemecky, neskôr pribudla maďarčina. Slovenčina zaznela z javiska trnavského divadla až v roku 1869. V roku 1907 pri prestavbe vyzdobili klasicistickú fasádu zo strany námestia v secesno–neobarokovom štýle, v interiéri vznikla reprezentačná zrkadlová sieň, ktorá sa zachovala dodnes.