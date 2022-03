Trnavské divadlo uvedie inscenáciu pre najmenších

Trnava 16. marca (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) zaradilo do svojho repertoáru ďalšiu rozprávku pre svojich malých divákov. V piatok 18. marca uvedie v premiére inscenáciu Ako sa hus vyparádila. Informovala o tom PR DJP Lucia Turňová.



Veselý príbeh s pesničkami je inšpirovaný bájkou V. G. Sutejeva. Autorkou textu a režisérkou je absolventka Vysokej školy dramatických umení ESAD v španielskej Malage Zuzana Hurová. Keďže inscenácia kombinuje prvky činoherného a bábkového divadla, popri herečke Petre Blesákovej sa predstavia aj hosťujúce bábkoherečky Vanesa Hagyungová a Sidónia Féderová.



Hlavnou hrdinkou príbehu je hus, ktorá sa rozhodne, že už viac nechce byť husou, lebo husi vidí oproti ostatným vtákom ako príliš obyčajné a nezaujímavé. Kostýmy, scénu a bábky vytvorila výtvarníčka Anna Mihoková a hudbu skomponoval umelecký šéf divadla Juraj Bielik.



„Robiť rozprávku vo veľkom repertoárovom divadle, ako je DJP, znamená osloviť deti veľkým príbehom, javiskovou technikou, výpravou, kostýmami, ukázať im niečo, čo v nich zanechá veľký umelecký zážitok a túžbu zavítať do divadla znova. Často sa však stáva, že rozprávky sú pre zložitosť deja či pre dĺžku predstavenia vhodné až pre deti školského veku. Tak sme si zaumienili vytvoriť rozprávku, ktorá bude vhodná aj pre predškolákov a dokonca aj pre tých, ktorí ešte len zisťujú, čo to znamená mať zážitok z rozprávky. Naša najnovšia rozprávka je vhodná pre deti od troch rokov. Keďže Trnavský kraj nemá bábkové divadlo, rodičia s malými deťmi vyhľadávajú produkcie súkromných agentúr - či už v exteriéri, v kultúrnom dome, kine, nákupnom centre. Sme radi, že sa do tejto ponuky môžeme zaradiť aj my a rodinám s deťmi i materským škôlkam ponúknuť neobyčajný zážitok,“ uviedla dramaturgička divadla Lucia Mihálová.



Inscenácia Ako sa hus vyparádila bude uvádzaná v Štúdiu DJP a počas priaznivého počasia aj v exteriéri na divadelnom dvorčeku.