Do architektonickej súťaže na Štvrť sa prihlásili tímy z 13 krajín

Trnava 9. októbra (TASR) - Päť z celkových 39 prihlásených architektonických návrhov pre novú mestskú lokalitu s názvom Štvrť v Trnave vybrala medzinárodná odborná porota do druhého kola urbanistickej súťaže. Mesto Trnava ju vypísalo s termínom do záveru septembra, záujem prejavili architekti a urbanisti z 13 krajín sveta. Informovalo o tom mesto Trnava.



Návrhy prišli zo Slovenska, Česka, Nemecka, Španielska, Talianska, Francúzska, Veľkej Británie, Holandska, Švédska, Nórska, Turecka, Indonézie a Malajzie. Postupujúce tímy dostanú priestor na dopracovanie návrhov podľa pripomienok odbornej poroty. Hodnotiace zasadnutie poroty v druhej etape je naplánované na marec budúceho roka. Výsledky súťaže, ktorá má podľa radnice pre Trnavu historický význam, by mali byť verejnosti známe koncom apríla 2024. Následne sa so súťažnými návrhmi oboznámi aj široká verejnosť.



"Víťazné dielo nastaví nový štandard prípravy územného plánu, ktorý určí ďalší vývoj rozsiahleho územia od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat," uviedol vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava Ondrej Horváth.