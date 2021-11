Do konca roka by malo v Trnave pribudnúť takmer 700 stromov

Trnava 17. novembra (TASR) – Mesto Trnava zverejnilo, že do konca roka vysadí takmer 700 odrastených stromov v rôznych mestských častiach a aj v blízkom okolí. Cieľom je okrem dopĺňania zelene v intraviláne aj dotváranie chýbajúceho prírodného zázemia mesta, využitie stromov ako účinných prirodzených klimatických jednotiek, tvorba vetrolamov, zníženie prašnosti, posilnenie biodiverzity a zlepšenie ekologickej stability územia.



„Aktuálnym príkladom dotvárania okolitej krajiny je budúca rekreačná oblasť Štrky, kde mestská samospráva vysadí na ploche približne 50.000 štvorcových metrov 226 stromov,“ uviedla hovorkyňa Veronika Majtánová. V rámci rozsiahleho projektu Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj vytvorí 213 javorov, desať líp a 14 čerešní vtáčích tienisté útočiská pozdĺž plánovanej Vinohradníckej cyklotrasy.



Obnovou pôvodnej aleje sa začína aj postupná revitalizácia Parku Janka Kráľa, kde túto jeseň pribudne 24 stromov. Ďalších 30 stromov bude vysadených v Parku Ludwiga van Beethovena. Začne sa vysádzať aj náhrada za odstránené topole na Rybníkovej ulici, kde sa teraz počíta s výsadbou 30 stromov, na rôznych miestach mesta sa ďalšími kusmi nahradia tie, ktoré sa neujali v predošlých výsadbách.



„Zeleň v meste tento rok po prvý raz posilnia aj stromy v rámci akcie Strom do domu. Vzhľadom na to, že v intraviláne mesta sú priestorové možnosti na výsadbu značne limitované, samospráva ponúkla Trnavčanom možnosť adoptovať si strom od mesta. Nápad mal u občanov odozvu, v trnavských súkromných záhradách si v týchto dňoch nájde svoje miesto 90 stromov s rôznou druhovou skladbou vhodnou pre náš región,“ doplnila Majtánová.