Do trnavskej nemocnice je vstup len cez kontrolný hygienický stan

Trnava 18. marca (TASR) - Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice (FN) Trnava je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



V stane bude občanom zmeraná telesná teplota a podpíšu v ňom čestné prehlásenie pacienta. Stan sa nachádza na parkovisku oproti urgentnému príjmu FN Trnava. "Všetkých pacientov žiadame, aby nezatajovali svoju cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s osobou, ktorá bola v zahraničí. Cez kontrolný hygienický stan nemusia prechádzať tehotné ženy a rodičky," uviedla nemocnica.



"Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa snažíme minimalizovať počet ľudí v čakárňach gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Z tohto dôvodu sa ani rodinní príslušníci nedostanú do priestorov našej kliniky. Prosíme pacientky, aby si do pôrodnice dôsledne pobalili všetky potrebné veci na svoju hospitalizáciu," doplnila nemocnica.