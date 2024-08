Dobrofest prinesie do Trnavy opäť zvuk rezofonickej gitary dobro

Trnava 20. augusta (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Dobrofest si v Trnave opäť pripomenie pamiatku významného slovenského rodáka a vynálezcu Jána Dopjeru, ktorý skonštruoval rezofonickú gitaru s názvom dobro. Koncerty sa od stredy (21. 8.) do piatka (23. 8.) uskutočnia v trnavskom kultúrnom centre Nádvorie. TASR o tom za organizátorov informoval Andrej Halada.



"Dobrofest je pripravený. V ohlásenom programe príde len k jedinej zmene. Americký spevák a gitarista Bruce Lewis z Kentucky, ktorý mal vystúpiť na festivale v piatok večer, zrušil pre zdravotné problémy celú svoju naplánovanú cestu do Európy," priblížil Halada. Festival organizuje občianske združenie Trnavská hudobná spoločnosť, vstup je na všetky koncerty voľný.



V stredu vystúpi maďarská kapela Sonny & his Wild Cows, ktorá so svojou zmesou energického rockabilly, country a bluesu zožala veľký úspech na mnohých festivaloch po celej Európe vrátane Anglicka. Vo štvrtok (22. 8.) sa uskutoční koncert českej formácie Professional Deformation, zloženej z mladých inštrumentalistov a vokalistov. V piatok návštevníkov festivalu poteší vystúpenie českej bluegrassovej a country skupiny COP z Plzne. Záver festivalu bude patriť koncertu amerického country speváka Willieho Jonesa s jeho bandom zloženým zo slovenských muzikantov.



Okrem toho bude počas troch festivalových dní v čase od 15.00 do 17.00 h mimoriadne otvorená Dvorana slávy dobra - jediná stála muzeálna expozícia rezofonických gitár nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. "Návštevníci festivalu môžu takto využiť príležitosť zoznámiť sa s bohatou históriou rezofonickej gitary, s osudmi jej vynálezcov a históriou Dobrofestu," priblížil Halada.



Dobro - Dopjerova gitara sa prvýkrát objavila na hudobnej scéne v polovici 20. rokov uplynulého storočia a veľmi rýchlo sa stala veľmi obľúbenou. Pomenovanie dostala po firme DOpyera BROthers. Pre jeho silný zvuk sa používanie nástroja rozšírilo do celého sveta a neovplyvnil to ani nástup elektrických gitár.