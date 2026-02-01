< sekcia Regióny
Trnava dokončila obnovu ôsmeho z deviatich areálov základných škôl
Autor TASR
Trnava 1. februára (TASR) - Mesto Trnava dokončilo obnovu ôsmeho z deviatich areálov základných škôl. Najnovším prírastkom je areál Základnej školy (ZŠ) na ulici Kornela Mahra. Deviatym bude školský areál na ulici Andreja Kubinu, na ktorom sa aktuálne už pracuje. Informoval o tom primátor Peter Bročka.
Hlavnou ideou novej podoby školského areálu na ulici Kornela Mahra bolo vytvoriť hravý a podnetný priestor na hru a oddych detí. „Futbalové ihrisko dostalo nový povrch z umelej trávy, v jeho okolí sú lavice na sedenie a na severnej strane aj menšie sedenie v podobe terasovitých tribún,“ doplnila mestská samospráva na svojom webe.
Okolo ihriska je oválna bežecká dráha, ktorá prechádza ďalej do nepravidelného tvaru s dvomi dráhami. Je doplnená o rovinku na beh na 100 metrov a doskočisko do piesku. Dráha okrem toho prepája jednotlivé zóny na rôzne aktivity. „V rámci rekonštrukcie sa vybudovalo aj streetballové ihrisko s profesionálnymi teleskopickými košmi na vodopriepustnom EPDM povrchu so zadnými ochrannými sieťami a priestor na rekreačné aktivity i precvičenie celého tela, pingpong či teqball,“ doplnila radnica.
Pre najmenšie deti pribudli šmykľavky, laná, hojdačky, preliezky, balančné prvky i kolotoč. V rámci hospodárskeho dvora boli vybudované parkovacie miesta pre zamestnancov školy a zásobovanie, miesta na komunálny a triedený odpad. V telocvični základnej školy boli zrekonštruované šatne. Majú mužskú a ženskú časť, každú so samostatným hygienickým zázemím vrátane bezbariérového WC so sprchou. Bezbariérový je aj vstup do telocvične.
Žiaci získali exteriérovú učebňu, ktorej dodá súkromie výsadba krovín a pred slnkom či dažďom ju ochráni prekrytie tieniacimi plachtami. V školskom dvore vysadili 67 stromov, 52 krovín, 3461 trvaliek a 5456 cibuľovín. Položili tiež nový parkový trávnik.
Trnavské školské dvory slúžia primárne školákom počas vyučovania a školských klubov. Mimo vyučovania sú otvorené aj pre širokú verejnosť. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu.
