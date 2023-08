Úrady zrušili duchovný program v trnavskom Centre pre deti a rodiny

Trnava 3. augusta (TASR) - Na základe podnetov namietajúcich intenzitu a niektoré časti výchovy k viere preverilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) chod Centra pre deti a rodiny v Trnave a nastavený duchovný program operatívne zrušilo ešte začiatkom júla. Pre TASR to uviedla Marianna Šebová z ÚPSVR.



Pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately naďalej aktívne osobne komunikujú priamo s deťmi o ich živote v centre. "V uvedenom centre pre deti a rodiny bola nariadená rezortná hĺbková kontrola. Zároveň v tomto špecifickom prípade spolupracujeme s prokuratúrou," informovala Šebová.



Ako uviedla, je potrebné vziať do úvahy, že akákoľvek medializácia prípadu ovplyvňuje prostredie detí, ako aj ich samotné. "Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie o prebiehajúcej kontrole v zariadení a rozhovoroch s deťmi," povedala pre TASR Šebová.



Zároveň dodala, že od prvého momentu konajú predovšetkým s ohľadom na deti. "Na základe výsledkov šetrenia, kontroly a komplexného zhodnotenia situácie kontinuálne pokračujeme v prijímaní adekvátnych opatrení. Riaditeľka centra pre deti a rodiny ukončila pracovný pomer dohodou," vysvetlila Šebová.



Generálna prokuratúra (GP) SR vo štvrtok informovala, že zasiahla proti vynucovaniu náboženského vyznania a viery u detí v tomto centre a že prokurátorka tam 1. augusta s okamžitou platnosťou zrušila "duchovný program". Ako GP zdôvodnila, nemal oporu v zákone a neprípustným spôsobom zasahoval do slobody náboženského vyznania a viery.



Prípadom sa zaoberá aj polícia, ktorá trestné oznámenie, podané na prokuratúre, prijala minulý týždeň. "Prípad si prezval vyšetrovateľ, ktorý vykoná potrebné procesné úkony na preverenie celej udalosti a vyvodenie aj prípadnej trestno-právnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.