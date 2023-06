Dva poslanecké kluby v Trnave upozornili na ďalšiu pokutu radnici

Trnava 12. júna (TASR) – Mesto Trnava dostalo ďalšiu pokutu, vyrubenú Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informovali o tom v pondelok na tlačovej besede menšinové poslanecké kluby mestského zastupiteľstva Trnava pre každého a Trnava nás spája. Pokutu za pochybenia pri verejnom obstarávaní na dodávateľa pri projekte smart križovatiek mesto podľa poslanca Rastislava Mráza uhradilo už na jar tohto roka.



Táto sankcia ÚVO vo výške 10.000 eur časovo predchádzala pokute 50.000 eur za porušenie legislatívy a nezákonného použitia priameho rokovacieho konania v obstarávaní pri výstavbe trnavského pumptracku. O tom kluby informovali v uplynulom týždni. Mesto v konaní pred ÚVO ohľadom križovatiek malo súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami a ÚVO na základe toho uložil pokutu v polovičnej výške 5000 eur. Rovnako to bolo pri pumptracku, kedy hradilo 25.000 eur. "Pokutu dostala radnica z dôvodu netransparentného nastavenia bodového hodnotenia a zmätočného zadefinovania podmienok účasti pre jednotlivých uchádzačov. Aj v rámci zákazky smart križovatiek bol iba jediný dodávateľ, " uviedol Mráz s tým, že hodnota zákazky je takmer štyri milióny eur.



Mesto Trnava získalo z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na realizáciu smart križovatiek nenávratný finančný príspevok 935.565 eur. Radnica s dodávateľom uzavrela zmluvu na 3,835 milióna eur s DPH, na svojom webe uviedla, že s výstavbou prvej časti začne 14. júna.



Do projektu je zahrnutých 11 svetelných križovatiek, hlavným cieľom je zlepšenie plynulosti cestnej premávky. Sieť inteligentných navzájom prepojených križovatiek umožní sledovať úrovne dopravy v meste, dopravných kolón, počítanie času dojazdu či sčítanie aklasifikáciu dopravného prúdu. Nadväznosť jednotlivých križovatiek zabezpečí tzv. zelenú vlnu, ktorá pomôže zlepšiť plynulosť premávky. Na chodcov či cyklistov čaká novinka v podobe bezdotykových senzorov.



Právny expert klubu Trnava nás spája Viktor Križan upozornil, že porovnateľné krajské mestá Banská Bystrica a Prešov majú 1,73 a 3,8-násobne nižšie výdavky v prepočte na jednu križovatku ako Trnava. "Banská Bystrica z ministerskej výzvy realizuje päť križovatiek, v prepočte 201.595 eur za jednu, Prešov 10 križovatiek, v prepočte 91.117 eur za jednu," uviedol. V Trnave je to podľa neho 348.681 eur na jednu.