Trnavská nemocnica spúšťa do prevádzky vlastnú magnetickú rezonanciu

Trnava 25. marca (TASR) – Na Rádiologickej klinike Fakultnej nemocnice (FN) Trnava uviedli do prevádzky vlastnú magnetickú rezonanciu (MR). Spolu s existujúcou zobrazovacou technikou umožní komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov v zariadení. Na otvorení pracoviska sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Peter Stachura.



„Komplexná diagnostika a liečba je cieľom našej nemocnice, ako najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Trnavskom samosprávnom kraji. Vo FN sa už nachádza najmodernejšia zobrazovacia technika, ako CT, angiograf, mamograf, ultrazvuky," uviedol riaditeľ FN Vladislav Šrojta.



Prístroj od spoločnosti Siemens obstaralo Ministerstvo zdravotníctva SR za 1,65 milióna eur, súčasťou dodávky je aj päťročný servis. Nemocnica z vlastných zdrojov zabezpečila rekonštrukciu priestorov kliniky v hodnote 276.000 eur.



Nový MR prístroj podľa primára Rádiologickej kliniky Andreja Klepanca zásadne rozšíri možnosti diagnostiky pre rozsiahlu skupinu pacientov vrátane onkologických, neurologických, kardiologických, urologických pacientov, gynekologických a ďalších. Na novom MR prístroji sa bude realizovať široká škála vyšetrení, ako MR mozgu, chrbtice, muskuloskeletálneho systému, abdomenu, malej panvy, prostaty a ďalšie. Vďaka najmodernejšej technickej konfigurácii prístroja so širokým spektrom cievok a softvérov bude možné u pacientov realizovať rôzne špecializované MR vyšetrenia srdca, 4D angiografické vyšetrenia, funkčné vyšetrenia mozgu, elastografiu, vyšetrenia v celkovej anestéze u pediatrických pacientov ako aj prsníkov a intervenčné výkony na prsníkoch pod MR kontrolou.



"Nový MR prístroj je skvelou správou nielen pre všetkých pacientov so zabezpečením špičkovej diagnostiky, ale aj pre lekárov a študentov, keďže po dlhých rokoch čakania nastáva podobne ako pri lekárňach návrat magnetických rezonancií do vlastníctva nemocníc, čo výrazným spôsobom zlepší možnosti komplexného vzdelávania ako aj rozvoj a motiváciu lekárov i študentov," povedal Klepanec.



Šrojta doplnil, že FN bola v prípade MR vyšetrení odkázaná na iných poskytovateľov, čo mohlo predlžovať čas diagnostiky a liečby. "Teraz sa zefektívni tento proces. Pre našu nemocnicu je tento moment veľmi vzácny. Konečne sa k nám vracia medicínsky nástroj, ktorý tu mal byť už dlho. Spustením tohto prístroja do prevádzky sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo FN Trnava stane ešte kvalitnejším," konštatoval.



Výnimočnosťou prístroja je BioMatrix technológia, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta. Vďaka vysokej kvalite obrazu je MR diagnostika presnejšia, dochádza k zníženiu počtu opakovaných skenov a skracuje sa čas potrebný pre vyšetrenia pacientov. "Ambíciou našej spoločnosti je prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne a najmodernejší MR prístroj Magnetom Sola predstavuje naplnenie nášho prísľubu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Veríme, že tento inovatívny prístroj prispeje aj k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti najmä pre pacientov z Trnavy a okolia," dodal riaditeľ spoločnosti Siemens Vladimír Šolík.