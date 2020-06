Festival Rotenstein bude v múzejných záhradách i online zároveň

Trnava/Holíč 8. júna (TASR) – Rytiersky festival Rotenstein najprv pre koronakrízu zmenil miesto konania a aktuálne mení aj termín, keď si ho fanúšikovia budú môcť pozrieť v online podobe. Podujatie s názvom Rotenstein z domu sa bude konať v sobotu 13. júna a pre postupné uvoľňovanie opatrení umožní osobnú prítomnosť menšej časti divákov. Uviedla to na svojom webe usporiadateľská agentúra z Trnavy.



Naživo "zmenšenú podobu" Rotensteinu, ktorý sa v predchádzajúcich štyroch sezónach konal v historickom prostredí zámku v Holíči, budú môcť sledovať tí, ktorí pred časom reagovali na výzvu finančne prispieť, aby sa podujatie aspoň prostredníctvom živého internetového vysielania dostalo medzi ľudí. Vyzbierať sa podarilo vďaka priaznivcom 104 percent z potrebnej sumy.



"Turnaj na koňoch odohráme na mieste, na ktorom sme ho prekvapivo ešte nikdy nehrali - záhradách Západoslovenského múzea v Trnave," uviedla agentúra. "Rytieri si najviac užívajú svoju slávu pred zrakmi tisícok divákov a priestor, v ktorom sa bude predstavenie odohrávať, by zvládol priam davy poddaných. No hygienické opatrenia dovoľujú iba obmedzený počet návštevníkov," doplnila. Podujatie so zvyčajnou priemernou návštevnosťou 8000 ľudí prinesie program kombinovaný so živými vstupmi s rytiermi i princeznami.