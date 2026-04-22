Duel uzatvorí v nedeľu popoludní časť Kollárovej ulice v Trnave
Predpokladaný čas uzávery je od 15.00 do 22.00 h.
Autor TASR
Trnava 22. apríla (TASR) - Bezpečnostné opatrenia súvisiace s futbalovým zápasom medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava uzatvoria nedeľu (26. 4.) popoludní časť Kollárovej ulice v Trnave. Predpokladaný čas uzávery je od 15.00 do 22.00 h. Informovala o tom trnavská radnica.
„Ulica bude uzatvorená v úseku od svetelnej križovatky ulíc Kollárova - Hospodárska - Dohnányho po križovatku ulice Kollárova - vjazd do podzemných garáží štadióna,“ priblížila samospráva.
Obyvatelia ulice Ľudmily Podjavorinskej sa domov dostanú cez Kollárovu (od svetelnej križovatky Hlboká - Kollárova) s následným vjazdom na sídlisko pri bytovom dome číslo 4 na Sladovníckej ulici (pri betónových kvetináčoch). Ostatným obyvateľom dotknutým uzavretím časti Kollárovej ulice bude vjazd umožnený podľa pokynov polície.
