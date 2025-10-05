< sekcia Regióny
Galéria Výklad v Trnave prezentuje výstavu Jurčovej s názvom Soft Sync
Autor TASR
Trnava 5. októbra (TASR) - Trnavská Galéria Výklad prezentuje výstavu Barbory Jurčovej s názvom Soft Sync. Práca autorky reflektuje pocit odcudzenia od vlastného „ja“. Výstava potrvá do 19. októbra. TASR o tom informoval tím galérie.
Jurčová sa zaoberá myšlienkou francúzskeho poeta Arthura Rimbauda „Ja je niekto iný“, ktorá býva často interpretovaná ako výpoveď o plynulosti, mnohosti a tekutosti identity. „Prostredníctvom fiktívnych scenárov uvažuje o prepojení fyzického a digitálneho tela a otvára otázky, ktoré súvisia so súčasnými výzvami našej existencie,“ priblížili z galérie.
Práca autorky narúša zaužívané hierarchie vnímania ľudskej podoby a vytvára priestor, v ktorom sa prelína biologické s digitálnym a fyzické s virtuálnym. Jurčová je čerstvou absolventkou Ateliéru APK+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje intermediálnym projektom, v ktorých skúma tému tela a identity v digitálnej dobe.
