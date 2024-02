Trnava hľadá najlepšie riešenie inovatívneho bývania na Medziháji

Trnava 15. februára (TASR) - Mesto Trnava pozýva architektov, aby sa zapojili do architektonicko-urbanistickej súťaže a prispeli svojimi nápadmi k tvorbe udržateľnej a inovatívnej budúcnosti pre obytnú zónu Medziháj. Súťaž je verejná, anonymná a jednoetapová, uzávierku má 10. mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Predstavuje dôležitý krok v rozvoji Trnavy, ktorý je zameraný na vytvorenie moderného a udržateľného mestského susedstva. Medziháj má potenciál pre bývanie s črtami mestského aj vidieckeho prostredia," uviedla. Lokalita na ploche približne 3,5 hektára je situovaná západne od centra Trnavy v tesnom susedstve obce Ružindol. Jej rozvoj predpokladá vytvorenie harmonického obytného priestoru so zodpovedajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou, ktorý zohľadní potreby miestnej komunity a nekonfliktne sa integruje s daným prostredím.



Cieľom súťaže je vybrať najlepší architektonický návrh, ktorý bude následne dopracovaný do architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie. Projekt bude zahŕňať rôznorodé bývanie, vybavenosť, drobné obchody, služby a zeleno-modrú infraštruktúru, pričom kladie dôraz na kvalitu verejného priestoru a udržateľnosť.



"Víťaz by mal okrem kvalitného mestského bývania navrhnúť nadštandardnú kvalitu verejných priestorov, špičkové krajinné a vodné prvky a doplnenie vybavenosti v území. Výrazný prínos očakávame nielen pre budúcich obyvateľov, ale aj pre existujúcich obyvateľov susediacej obce," doplnil vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií na Mestskom úrade v Trnave Ondrej Horváth. Výsledky súťaže by mali byť oznámené do konca júna 2024.