Trnava vyhlásila medzinárodnú výzvu, hľadá rezidenta na spoluprácu

Trnava 10. augusta (TASR) – Slovenského alebo zahraničného architekta, urbanistu a výskumníka, zaujímajúceho sa o urbanizmus malých miest, ekológiu alebo vylúčené komunity hľadá mesto Trnava. V období od októbra do decembra 2023 by mal s radnicou spolupracovať ako rezident na jednej z dvoch určených tém vo vzťahu k mestu. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



"Sú to témy Vylúčené komunity - riešenie bývania pre rómsku menšinu a Živé mesto - prispôsobenie socialistických sídlisk klimatickým zmenám," uviedla. Rezident dostane možnosť spracovať vybranú tému, spoznať miestny kontext a navrhnúť riešenie v priamej spolupráci s hlavným architektom mesta Trnavy Ondrejom Horváthom a odborom územného rozvoja a koncepcií mestského úradu. Na konci rezidencie predstaví uchádzač svoje nápady a prácu verejnosti.



Záujemcovia sa môžu hlásiť do 3. septembra. "Vybraný architekt bude mať k dispozícii mestské dáta a bude spolupracovať s našimi odbornými pracoviskami, no zároveň bude mať pri spracovaní témy nezávislosť a odstup. Výzva je medzinárodná, o to viac môže takáto kombinácia priniesť zaujímavé pohľady a riešenia. Je to pilotný, testovací projekt takejto spolupráce a ak sa ukáže, že vie priniesť posun a použiteľné riešenia, môžeme ho využívať aj v budúcnosti pri iných mestských témach," doplnil Horváth. Formulár a informácie sú na webe mesta.