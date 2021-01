Trnava pokračuje v testovaní, hľadá zdravotníkov do odberových tímov

Trnava 27. januára (TASR) – Mesto Trnava bude v testovaní na ochorenie COVID-19 pokračovať aj počas nasledujúceho víkendu. Samospráva už podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej začala s prípravami a hľadá zdravotníkov do odberových tímov.



"Testovanie sa uskutoční v sobotu 30. a nedeľu 31. januára od 8. do 18.00 h a bude pokračovať v pondelok 1. a utorok 2. februára od 16.00 do 20.00 h. Zdravotníci, ktorí majú záujem počas týchto dní pracovať na odberových miestach, sa môžu do štvrtka (28. 1.) do 12.00 h prihlásiť prostredníctvom online dotazníka, ktorý je na webovej stránke mesta," informovala.