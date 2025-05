Trnava hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie budovy starej pošty

Trnava 19. mája (TASR) - Budovu niekdajšieho sídla poštového a telegrafného úradu na Radlinského ulici v Trnave čaká rekonštrukcia. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na jej zhotoviteľa. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky je 3,34 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



„Cieľom obnovy je rozšírenie priestorových kapacít pre zamestnancov mestského úradu na účely fungovania mesta občanom. Zamestnanci mesta sa presunú z technicky nevyhovujúceho mestského úradu na Trhovej ulici do nových - zrekonštruovaných priestorov, čím sa zvýši užívateľský komfort minimálne po dobu, kým objekt na Trhovej ulici neprejde rekonštrukciou,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Mesto plánuje neskôr priestory budovy prenajímať.



Obnova sa dotýka celej fasády budovy zo strany vnútrobloku, ako aj zo strany Radlinského ulice. „Návrh obnovy počíta s ponechaním využitia stavby administratívnej budovy. Rekonštrukcia zachováva pamiatkové hodnoty objektu a rieši adaptáciu budovy na potreby mestského úradu vrátane rozšírenia kancelárskych priestorov, dopĺňa potrebnú technickú infraštruktúru, zabezpečuje inkluzívne prostredie, sanuje podzemnú vlhkosť, zvyšuje celkovú životnosť stavby,“ priblížilo mesto.



Zákazka má byť spolufinancovaná z externých zdrojov. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12. júna do 10.00 h. Kritériom na ich vyhodnotenie je po splnení súťažných podmienok celková cena za celý predmet zákazky. Začiatok účinnosti zmluvy s víťazným uchádzačom sa bude viazať na poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo schválenie rozpočtového krytia diela uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.