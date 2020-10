Trnavá Hora požiada envirorezort o úplnú stopku vodnej elektrárni

Trnavá Hora 4. októbra (TASR) – Obec Trnavá Hora požiada Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o vypustenie rezervácie priestoru pre výstavbu malej vodnej elektrárne Jalná (MVE) na rieke Hron z dokumentu Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu (HEP) vodných tokov SR do roku 2030. Poslanci návrh uznesenia týkajúceho sa oficiálnej žiadosti schválili na poslednom obecnom zastupiteľstve.



Starosta Pavel Kravec tvrdí, že MVE Jalná v Trnavej Hore prakticky nemôže vzniknúť, napriek tomu chce oficiálne požiadať vedenie envirorezortu o jej vyradenie z oficiálnych dokumentov. „Obecné zastupiteľstvo v roku 2018 schválilo zmenu územného plánu, v ktorom nepočíta s výstavbou vodnej elektrárne,“ uviedol Kravec s tým, že aby k realizácii projektu došlo, museli by poslanci opäť meniť územný plán.



Starosta pripomína, že na území Trnavej Hory sa už jedna malá vodná elektráreň nachádza a občania na základe svojich skúseností s výstavbou ďalšej jednoznačne nesúhlasia. Ich obavy o zmene povrchových a spodných vodných pomerov potvrdil v roku 2017 aj hydrologický posudok. Dodal tiež, že v lokalite, kde mala MVE Jalná vzniknúť, sa nachádza mokraď s veľkým množstvom druhov rastlín a živočíchov národného aj európskeho významu. Na základe toho envirorezort v minulosti neudelil investorovi výnimku a súhlas na zmenu mokrade.



Dokument Aktualizácia koncepcie HEP vodných zdrojov SR do roku 2030 schválila vláda v roku 2017, následne aktivisti na ňu aj ministerstvo životného prostredia podali žalobu. „Je zrejmé, že MVE Jalná stratila svoju opodstatnenosť, obec preto žiada ministra o vypustenie z Aktualizácie koncepcie využitia HEP-u,“ povedal Kravec.