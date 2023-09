Hosťami Trnavských dní sú režisér, herečka i futbalový tréner

Trnava 19. septembra (TASR) – Súčasťou tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) v Trnave budú aj tradičné Trnavské dni. Každoročne vítajú rodákov, ktorí sa uplatnili doma i zahraničí a tiež významné výročia, ktoré mesto zviditeľnili a natrvalo zapísali do dejín európskej i svetovej kultúry. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová. Medzi hosťami budú i známy tréner, režisér či herečka.



V programe, na ktorom sa môže zúčastniť i verejnosť, sú od piatku 22. do nedele 24. septembra viaceré akcie. Prvou je spomienka venovaná známym Trnavčanom – dramatikovi Jánovi Palárikovi, skladateľovi Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému, hrdinovi protifašistického odboja Alfrédovi Wetzlerovi, polyhistorovi Jánovi Sambucovi, maliarovi Teodorovi Tekelovi a sochárovi Jánovi Koniarkovi. "Pripravené sú aj prehliadky mestského opevnenia a Domu hudby a špeciálne Potulky Malým Rímom, ktoré povedú do výšin aj do hĺbok - pozrieme sa na trnavský vodojem i do podzemia Západoslovenského múzea," uviedla Majtánová.



V sobotu (23.9.) program vyvrcholí obľúbeným galavečerom, kde tohtoročných hostí Trnavských dní vyspovedajú Kamil Žiška a Peter Cagala. O svojom živote porozprávajú pedagogička Mária Benešová, profesor Maximilián Strémy, herečka Daniela Gudabová, múzejníčka Simona Jurčová, futbalový tréner Karol Pecze a režisér Jakub Nvota.