Trnava hostila medzinárodné Peer Review o digitálnych riešeniach
Výsledkom spoločnej analýzy bolo formulovanie odporúčaní pre ďalší rozvoj.
Autor TASR
Trnava 30. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hostil koncom decembra medzinárodné Peer Review o digitálnych riešeniach a inováciách. Hlavnou témou boli digitálna transformácia a zvyšovanie inovačného potenciálu regiónov. Na odborných diskusiách sa zúčastnili experti z Francúzska, Estónska a Španielska spolu so zástupcami regiónu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Cieľom diskusií bolo porovnať prístupy jednotlivých krajín a identifikovať nástroje využiteľné v oblasti verejných služieb, plánovania a správy územia. „Ak chceme zlepšovať verejné služby, šetriť energiu či lepšie plánovať dopravu a vzdelávanie, nestačí robiť veci po starom. Potrebujeme kvalitné dáta a nástroje, ktoré nám umožnia rozhodovať sa presnejšie a zodpovednejšie,“ uviedol podpredseda TTSK Patrik Voltmann.
Odborná časť podujatia sa zamerala na analýzu regionálnych výziev a digitálnych ambícií kraja. Diskutovalo sa najmä o inteligentnom regionálnom rozvoji, rozširovaní riešení internetu vecí (IoT), využívaní umelej inteligencie (AI) a dátových platforiem, ako aj o otázkach kybernetickej bezpečnosti. Zahraniční experti predstavili príklady dobrej praxe z vlastných regiónov a upozornili na potrebu prispôsobenia technológií miestnym podmienkam.
Výsledkom spoločnej analýzy bolo formulovanie odporúčaní pre ďalší rozvoj. Medzi identifikované priority patrí rozširovanie digitálnych služieb do menších obcí, podpora digitálnej inklúzie, systematické využívanie IoT a AI nástrojov vo verejnej správe, ako aj rozvoj a správa otvorených dát.
Odborníci zároveň odporučili zavedenie špecifických ukazovateľov na hodnotenie etického, sociálneho a územného dosahu inovácií. „Pripravovaná regionálna inovačná stratégia má byť praktickým plánom, ako zavádzať riešenia využiteľné v každodennom živote. Nejde o formálne dokumenty, ale o konkrétne zmeny, napríklad v oblasti energetických úspor, verejného osvetlenia či dopravných a odpadových služieb,“ doplnil Voltmann.
Podujatie podľa organizátorov otvorilo priestor pre ďalšie zapojenie regiónu do medzinárodných projektov a partnerstiev. Peer Review bolo financované z programu Interreg Europe. Pripravila ho K krajská inovačná rozvojová agentúra v spolupráci s TTSK.
