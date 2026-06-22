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Trnava hostila prvé rokovanie komisie Európskeho výboru regiónov v SR
Hlavnými témami rokovania boli podpora sociálnych politík, nájomného bývania, konkurencieschopnosti Európy, rozvoj malého a stredného podnikania, startupov a inovácií.
Autor TASR
Trnava 22. júna (TASR) - Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Pre TASR to uviedol v pondelok po tlačovom brífingu v Trnave predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. „Prvýkrát a historicky sme mali možnosť hostiť na európskej úrovni výbor regiónov. Jeho komisia, ktorá sa zaoberá témami sociálnej politiky, vzdelávania, konkurencieschopnosti, podnikania či bývania, zasadá práve tu v Trnave,“ ozrejmil.
Hlavnými témami rokovania boli podpora sociálnych politík, nájomného bývania, konkurencieschopnosti Európy, rozvoj malého a stredného podnikania, startupov a inovácií. Zdôraznil potrebu, aby európske politiky zohľadňovali aj potreby vidieckych regiónov. „Európa nesmie byť delená na rurálnu oblasť a centrá. Programy musia rešpektovať aj krajiny, kde prevažuje vidiecke prostredie. Nemôžeme byť vnímaní ako periféria,“ povedal.
Dôležitou témou rokovania bol aj nový európsky Bauhaus, iniciatíva zameraná na prepájanie udržateľnosti, architektúry a kvality života. Podľa Viskupiča by sa z pilotných projektov mohli stať systémové riešenia napríklad pri revitalizácii brownfieldov alebo rozvoji nájomného bývania.
Hovorca TTSK Peter Kováčik uviedol, že podujatie bolo pre kraj príležitosťou prezentovať svoje výsledky európskym partnerom. „Pre Trnavský kraj bolo toto podujatie príležitosťou predstaviť naše silné stránky európskym partnerom, pretože patríme medzi najvýkonnejšie regióny na Slovensku z hľadiska HDP na obyvateľa. Dosahujeme približne 85 percent priemeru Európskej únie, pričom mnohé časti regiónu zostávajú prevažne vidiecke,“ skonštatoval.
Dodal, že región podľa neho dokazuje, že hospodárska konkurencieschopnosť nemusí byť založená výlučne na koncentrácii v metropolitných oblastiach. „Inovácie môžu vychádzať aj zo silných priemyselných ekosystémov,“ zdôraznil.
Podpredseda TTSK József Berényi počas brífingu poukázal na význam cezhraničnej spolupráce. Pripomenul, že kraj susedí s Maďarskom, Rakúskom a Českom a dlhodobo využíva finančné prostriedky z programov Interreg na podporu cestovného ruchu, obnovu kultúrneho dedičstva či inovatívne projekty.
Predsedníčka komisie SEDEC Tanya Hristová ocenila organizáciu podujatia a zdôraznila význam výmeny skúseností medzi európskymi regiónmi. Podľa nej sú takéto výjazdové zasadnutia príležitosťou prenášať diskusie o európskych témach do praxe. „Témy, ktorým sa venujeme, od kultúry cez boj proti antisemitizmu až po nový európsky Bauhaus, sú dôležité pre ľudí v celej Európe a hľadáme spôsoby, ako ich čo najlepšie implementovať v regiónoch a mestách,“ uviedla.
Hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. „Prvýkrát a historicky sme mali možnosť hostiť na európskej úrovni výbor regiónov. Jeho komisia, ktorá sa zaoberá témami sociálnej politiky, vzdelávania, konkurencieschopnosti, podnikania či bývania, zasadá práve tu v Trnave,“ ozrejmil.
Hlavnými témami rokovania boli podpora sociálnych politík, nájomného bývania, konkurencieschopnosti Európy, rozvoj malého a stredného podnikania, startupov a inovácií. Zdôraznil potrebu, aby európske politiky zohľadňovali aj potreby vidieckych regiónov. „Európa nesmie byť delená na rurálnu oblasť a centrá. Programy musia rešpektovať aj krajiny, kde prevažuje vidiecke prostredie. Nemôžeme byť vnímaní ako periféria,“ povedal.
Dôležitou témou rokovania bol aj nový európsky Bauhaus, iniciatíva zameraná na prepájanie udržateľnosti, architektúry a kvality života. Podľa Viskupiča by sa z pilotných projektov mohli stať systémové riešenia napríklad pri revitalizácii brownfieldov alebo rozvoji nájomného bývania.
Hovorca TTSK Peter Kováčik uviedol, že podujatie bolo pre kraj príležitosťou prezentovať svoje výsledky európskym partnerom. „Pre Trnavský kraj bolo toto podujatie príležitosťou predstaviť naše silné stránky európskym partnerom, pretože patríme medzi najvýkonnejšie regióny na Slovensku z hľadiska HDP na obyvateľa. Dosahujeme približne 85 percent priemeru Európskej únie, pričom mnohé časti regiónu zostávajú prevažne vidiecke,“ skonštatoval.
Dodal, že región podľa neho dokazuje, že hospodárska konkurencieschopnosť nemusí byť založená výlučne na koncentrácii v metropolitných oblastiach. „Inovácie môžu vychádzať aj zo silných priemyselných ekosystémov,“ zdôraznil.
Podpredseda TTSK József Berényi počas brífingu poukázal na význam cezhraničnej spolupráce. Pripomenul, že kraj susedí s Maďarskom, Rakúskom a Českom a dlhodobo využíva finančné prostriedky z programov Interreg na podporu cestovného ruchu, obnovu kultúrneho dedičstva či inovatívne projekty.
Predsedníčka komisie SEDEC Tanya Hristová ocenila organizáciu podujatia a zdôraznila význam výmeny skúseností medzi európskymi regiónmi. Podľa nej sú takéto výjazdové zasadnutia príležitosťou prenášať diskusie o európskych témach do praxe. „Témy, ktorým sa venujeme, od kultúry cez boj proti antisemitizmu až po nový európsky Bauhaus, sú dôležité pre ľudí v celej Európe a hľadáme spôsoby, ako ich čo najlepšie implementovať v regiónoch a mestách,“ uviedla.