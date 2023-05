Informačnú kanceláriu v Trnave vyhľadalo už 330 obetí trestných činov

Trnava 22. mája (TASR) – Informačnú kanceláriu pre obete trestných činov (IK) v Trnave a jej detašované pracovisko v Dunajskej Strede vyhľadalo od roku 2019 doteraz 330 občanov. Široká verejnosť sa bude môcť s jej činnosťou zoznámiť počas dňa otvorených dverí v klientskom centre na Kollárovej 8 vo štvrtok 25. mája od 8.00 do 15.00 h. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra SR.



Rovnako ako pracovníci IK na celom Slovensku, aj pracovníci IK Trnava poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí podvodov na senioroch až po domáce násilie. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov. Ako príklad uviedol tlačový odbor prípad 67-ročnej ženy, ktorú zastrašovali susedia. Spor prerástol do verbálnych útokov, obťažovania a vyhrážok, tie vyústili v reálny strach o život po incidente, kedy ženu nakazil sused úmyselne vírusom COVID-19 v čase, keď bol vrchol pandémie.



"Pomocou právnych, psychologických a sociálnych usmernení sme klientke ukázali cestu k spravodlivosti. Bezodkladne sme podali oznámenie o podozrení zo spáchania trestných činov na príslušné orgány a kontaktovali sme miestnu samosprávu," uviedol tlačový odbor.



Do Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov trnavská IK prizvala aj zástupcov subjektov, ktoré sa venujú aj problematike pomoci odídencom v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine, akými sú Liga za duševné zdravie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže či Káčko (IPčko). IK Trnava je taktiež začlenená do pracovnej skupiny pre komunitné plánovanie organizovanej mestom Trnava.