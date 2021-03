Jarné čistenie Kamenáča v Trnave bude trvať viac ako týždeň

Trnava 27. marca (TASR) - Až do 6. apríla vrátane sviatkov Veľkej noci sa môžu dobrovoľníci zapájať v Trnave do tradičného Jarného čistenia Kamenáča. Pre 14. ročník podujatia zvolili organizátori vzhľadom na protipandemické opatrenia individuálny formát, namiesto jednorazového spoločného zbierania odpadkov si môžu zvoliť termín, ktorý im vyhovuje. Pre vrecia, ktoré zaplnia, sú určené štyri zberné miesta v lokalite tejto relaxačnej zóny mesta Trnava. Informoval o tom za organizátorov Matej Lančarič.



"Tým, ktorí sa podujmú podať pomocnú ruku pri čistení Kamenného mlyna, poskytneme igelitové vrecia. Vo výdajnom okienku reštaurácie Koliba budú k dispozícii počas víkendov a sviatkov od 13.00 do 18.00 h. Počas pracovných dní bude výdajné okienko otvorené od 14.00 do 18.00 h," uviedol Lančarič.



Čistenie Kamenného mlyna má medzi obyvateľmi mesta dobrú odozvu, účasť dobrovoľníkov sa každoročne zvyšovala. Naopak, objem vyzbieraných smetí sa po úvodných silných ročníkov začal postupne pomaly znižovať. Zvyčajne sa čistí územie okolo amfiteátra, kúpaliska, lužný lesík, lesopark, povodie riečky Parná za rybníkmi, splav, ako aj cestička k bývalému železničnému depu. Účastníci dostávali k vreciam aj rukavice a po skončení občerstvenie. Tento rok je to podľa Lančariča iné. "Z hygienických dôvodov sa tento rok nebude účastníkom poskytovať žiadne občerstvenie ani rukavice, chceme preto každého požiadať, aby si priniesol svoje vlastné z domu," uviedol.



Ako doplnil, v utorok 6. apríla odvozom vriec s vyzbieraným odpadom zo stanovíšť, ktoré zabezpečí mesto Trnava v spolupráci so spoločnosťou FCC, sa tohtoročné Jarné upratovanie Kamenáča skončí.