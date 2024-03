Jaroslav Varga výstavou pripomína, že Mlčanie nás neochráni

Trnava 11. marca (TASR) - Výstavu s názvom Mlčanie nás neochráni otvorí v stredu (13.3.) trnavská Galéria Jána Koniarka (GJK) vo výstavnom priestore Synagógy - Centre súčasného umenia. Slovenský umelec Jaroslav Varga, žijúci v Prahe, prináša site specific inštaláciu s nosným motívom manifestačného vystúpenia knižných titulov v intenzívnom dialógu a konfrontácii. Informoval o tom kurátor výstavy, riaditeľ GJK Vladimír Beskid.



Umelec (narodený v roku 1982) dlhodobo pracuje s tematikou kníh a knižníc. V prípade trnavskej synagógy ide podľa Beskida o rozsiahle obsadenie historického priestoru knižnými titulmi v podobe zátarás a výziev. Sú zavesené, postavené, opreté o stenu, položené na podlahu a podobne. "V pozadí tohto manifestačného nasadenia vizuálneho textu je foucaultovské konštatovanie, že sa stále nemôžeme vymaniť z útlaku moci, poznania a sexuality. Vznikla komplexná, nasýtená inštalácia so silnými titulmi kníh s rebelským, protestným či vzdorovitým gestom, ktoré reagujú na súčasný spletitý mediálny aj mentálny stav vecí a spoločenského prostredia," doplnil kurátor.



Návštevník tam nájde filozofické traktáty a úvahy, dystopické sci-fi knihy ako My od Jevgenija Zamjatina či 1984 Georgea Orwella, vykreslenia zanikajúceho a zrodu nového sveta (Muž bez vlastností Roberta Musila, Doktor Živago Borisa Pasternaka) či zborník súčasných esejí. Zároveň ide o knihy o rodovej a homosexuálnej problematike, otázkach rasizmu v anglo-americkom kontexte. Autor otvára aj otázky utečenectva v súčasnom svete, lokálnych dejín a súvislostí (Mendennek vége! grófky Ilony Andrássy). Zapája tiež knihy zo slovenského i českého prostredia - od umeleckej literatúry (Farská republika Dominika Tatarku, Nehybnosť Milana Kunderu) až po nekompromisný pohľad na súčasné dianie (Zemský ráj jen na pohled Martina Zablockeho, Koniec nehybnosti Milana Šimečku a rozhovory s Martinom M. Šimečkom Život na tekutých pieskoch). Beskid vyzdvihol, že improvizovaná imaginárna knižnica vznikla v historickom priestore s vlastnou pamäťou a bude sa v priebehu výstavy meniť. "Preto na emporách bude ponechaný otvorený ateliér umelca," dodal.



Výstava potrvá do 10. mája 2024. Umelca podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.