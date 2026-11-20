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Trnava je medzi finalistami na Európske hlavné mesto mládeže 2029
Obhajoba kandidatúry sa uskutočnila v stredu (18. 11.) v Bruseli.
Autor TASR
Trnava 20. novembra (TASR) - Trnava je medzi piatimi finalistami na titul Európskeho hlavného mesta mládeže 2029. Víťaza oficiálne vyhlásia vo štvrtok 26. novembra v nórskom meste Tromso. Trnavská radnica o tom informovala na svojom webe.
Obhajoba kandidatúry sa uskutočnila v stredu (18. 11.) v Bruseli. Trnava sa predstavila po boku ďalších štyroch finalistov, ktorými sú nemecko-holandský región Euregio, poľské Kielce, bulharský Pernik a švédska Umea.
Kandidatúru pred medzinárodnou porotou obhajovali riaditeľ mestskej organizácie GenT - Generácia Trnava Lukáš Hrošovský a zástupca mladých ľudí Juraj Ištvánffy. „Máme za sebou roky skúseností, fungujúce mládežnícke priestory, silných partnerov a predovšetkým mladých ľudí, ktorí chcú svoje mesto meniť,“ uviedol Hrošovský.
V prípade získania titulu by Trnava v roku 2029 hostila medzinárodné mládežnícke podujatia, výmeny, festivaly, vzdelávacie aktivity, komunitné projekty či európsky mládežnícky samit. Program počíta aj s ďalším rozvojom informačných služieb pre mladých, mentoringu, podpory talentov a nových možností, ako sa zapájať do života mesta.
Obhajoba kandidatúry sa uskutočnila v stredu (18. 11.) v Bruseli. Trnava sa predstavila po boku ďalších štyroch finalistov, ktorými sú nemecko-holandský región Euregio, poľské Kielce, bulharský Pernik a švédska Umea.
Kandidatúru pred medzinárodnou porotou obhajovali riaditeľ mestskej organizácie GenT - Generácia Trnava Lukáš Hrošovský a zástupca mladých ľudí Juraj Ištvánffy. „Máme za sebou roky skúseností, fungujúce mládežnícke priestory, silných partnerov a predovšetkým mladých ľudí, ktorí chcú svoje mesto meniť,“ uviedol Hrošovský.
V prípade získania titulu by Trnava v roku 2029 hostila medzinárodné mládežnícke podujatia, výmeny, festivaly, vzdelávacie aktivity, komunitné projekty či európsky mládežnícky samit. Program počíta aj s ďalším rozvojom informačných služieb pre mladých, mentoringu, podpory talentov a nových možností, ako sa zapájať do života mesta.