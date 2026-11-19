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Trnava je pripravená na nové povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi
Mesto avizuje pravidelné čistenie a dezinfekciu polopodzemných kontajnerov, pričom pribudnúť majú aj ďalšie.
Autor TASR
Trnava 19. novembra (TASR) - Mesto Trnava deklaruje pripravenosť na nové zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Tie spolu s rastúcimi nákladmi na spracovanie odpadu samosprávam priniesli podľa radnice nutnosť zvýšenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
„Trnava má momentálne najnižšie sadzby zo všetkých krajských miest, no je nevyhnutné prispôsobiť ich reálnym nákladom, ktoré so sebou spracovanie odpadu prináša. Nová výška poplatku je navrhnutá na 0,155 eura na osobu a deň, čím by došlo k jeho zvýšeniu o päť centov na osobu a deň,“ priblížila hovorkyňa. O úprave bude hlasovať mestské zastupiteľstvo na prvom riadnom zasadnutí 8. decembra.
„K zvýšeniu poplatkov dochádza z viacerých objektívnych príčin, ktoré samospráva nedokáže priamo ovplyvniť, ako sú inflácia a rast cien energií, rastúce náklady zberovej spoločnosti či zákonná povinnosť úpravy odpadov pred skládkovaním. Len samotná povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku si vyžiada viac než 1,3 milióna eur ročne navyše,“ ozrejmila vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Zuzana Bodišová.
Mesto avizuje pravidelné čistenie a dezinfekciu polopodzemných kontajnerov, pričom pribudnúť majú aj ďalšie. Zrušiť by sa mala platba za drobný stavebný odpad na skládke a plánuje sa zaviesť bezplatný odpadový taxík pre dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
„Trnava má momentálne najnižšie sadzby zo všetkých krajských miest, no je nevyhnutné prispôsobiť ich reálnym nákladom, ktoré so sebou spracovanie odpadu prináša. Nová výška poplatku je navrhnutá na 0,155 eura na osobu a deň, čím by došlo k jeho zvýšeniu o päť centov na osobu a deň,“ priblížila hovorkyňa. O úprave bude hlasovať mestské zastupiteľstvo na prvom riadnom zasadnutí 8. decembra.
„K zvýšeniu poplatkov dochádza z viacerých objektívnych príčin, ktoré samospráva nedokáže priamo ovplyvniť, ako sú inflácia a rast cien energií, rastúce náklady zberovej spoločnosti či zákonná povinnosť úpravy odpadov pred skládkovaním. Len samotná povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku si vyžiada viac než 1,3 milióna eur ročne navyše,“ ozrejmila vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Zuzana Bodišová.
Mesto avizuje pravidelné čistenie a dezinfekciu polopodzemných kontajnerov, pričom pribudnúť majú aj ďalšie. Zrušiť by sa mala platba za drobný stavebný odpad na skládke a plánuje sa zaviesť bezplatný odpadový taxík pre dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.