Trnavské centrum voľného času sa sťahuje, nahradí ho kultúra

Trnava 13. decembra (TASR) – Trnavská Kalokagatia – centrum voľného času (CVČ) sa po viac ako šiestich desiatkach rokov fungovania vo svojej budove v centre mesta sťahuje. Od januára 2020 začne pôsobiť v objekte školy V jame na sídlisku Družba. V pôvodnom objekte mesto plánuje rekonštrukciu a zriadenie kultúrneho centra.



"Sťahujeme sa celý tento týždeň," povedal pre TASR riaditeľ Kalokagatie Andrej Havlík. Do užívania CVČ dostalo dve poschodia bývalej školy, ktoré si prispôsobuje na svoje potreby. Priestory sú podľa neho modernejšie, väčšie a svetlejšie, vyhovujúce potrebám jednotlivých záujmových krúžkov, ktoré deti z Trnavy navštevujú. po prispôsobení nebude chýbať ani tanečno-spoločenská sála, v akej zvykli v starých priestoroch bývať rôzne, aj celomestské podujatia. Potrebné boli podľa riaditeľa viaceré úpravy, ale vždy to bolo menej, ako by bolo potrebné investovať do bývalého letohrádku na Streleckej ulici. Ten slúžil, ako uviedol Havlík, ako Dom pionierov už v 50. rokoch 20. storočia. V súčasnosti už bola budova nebezpečná na prevádzku, strecha je v havarijnom stave. Sťahovanie bolo už dlhšie plánované, hovorilo sa o ňom aj pred niekoľkými rokmi.



Teraz chce mesto podľa slov vedúceho územného rozvoja a koncepcií na trnavskej radnici Tomáša Guniša prinavrátiť národnej kultúrnej pamiatke na Streleckej ulici pôvodnú podobu, urobiť z nej súčasť barokovej prestavby priľahlej záhrady, ktorú Trnavčania poznajú ako Ružový park. Mala by slúžiť na výstavy a menšie koncerty. „Urobili sme pamiatkovo-historický prieskum, projektová dokumentácia je zatiaľ iba na barokovú záhradu,“ uviedol Guniš s tým, že v budúcoročnom rozpočte zatiaľ vyčlenená potrebná suma nie je, čo sa môže zmeniť pri jeho prvej aktualizácii.